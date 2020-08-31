M.United'ın genç yeteneği McGhee, Beşiktaş'ı takip etti

M.United'ın genç yeteneği McGhee, Beşiktaş'ı takip etti

Manchester United'dan ayrılan genç futbolcu Dion McGhee'nin sosyal medyadan Beşiktaş'ı takip etmesi, siyah-beyazlı taraftarları harekete geçirdi.

Manchester United'dan bu sezon bitiminde ayrılan ve boşa çıkan 2000 doğumlu 10 numara pozisyonunda oynayan ismi Dion McGhee'nin, sosyal medya hesabından Beşiktaş'ı takip etmesi dikkat çekti.

"COME TO BEŞİKTAŞ"

Kırmızı Şeytanlar'ın alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra sözleşmesi yenilenmeyen McGhee, kişisel Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar, McGhee'nin bu hareketi sonrasında "Come to Beşiktaş" mesajlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Kariyerinde oynadığı henüz profesyonel bir maç olmamasına rağmen McGhee, 2 yıl önce Manchester United'da profesyonel sözleşme imzalamıştı.