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    Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli açıklaması

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, İtalyan forvet Mario Balotelli'nin gitme arzusunun olduğunu açıkladı.
    • 29.08.2022 - 09:30
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    Murat Sancak'tan flaş Mario Balotelli açıklaması

    Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Mario Balotelli ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

    A Spor'a konuşan tecrübeli futbol adamı, İtalyan forvetin takımdan ayrılma arzusunun olduğunu açıkladı, istedikleri bonservis bedelinin 4 milyon Euro olduğunun altını çizdi, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu kadro Balotelli'siz de oynar"

    ''Balotelli'nin buradan gitme arzusu var, kim almak isterse 4 milyon Euro verir. Transfer sezonu döneminde bir yere gitmezse buraya da emek verecek ve devam edecek. Transfer olup gitmezse de burada görevini yapacak.

    Bana ulaşan yok ama menajerleri ile görüşmeler var. Bir iki güne kadar ya gidecek ya da kalacak. Gitme ihtimaline karşı Artem Dzyuba'yı aldık. Hatta giderse 1 santrfor daha alacağız. Sonuçta bu kadro Balotelli ile de oynar Balotelli'siz de oynar. Benim olduğum yerde problem olmaz"

    "İkisiyle de görüştüm, bir problem yok"

    Başkan Sancak, tecrübeli oyuncunun Ümraniyespor maçı sonrası teknik direktör Vincenzo Montella ile yaşadığı tartışma hakkında da konuştu, "Bunlar normal şeyler çok önemli değil hiçbir problem yok. Montella İtalya'ya gitti, Balotelli ise Adana'da. İkisiyle de görüştüm. Bir problem yok.'' ifadelerini kullandı.

    Murat Sancak tan flaş Mario Balotelli açıklaması #1


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