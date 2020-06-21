Muslera'nın sözleşmesi askıya alınacak

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G.Saray yönetimi, geçtiğimiz hafta ayağı kırılan Muslera'nın sözleşmesini dondurma kararı aldı. Uruguaylı kaleci, gelecek sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.

Ç.Rizesporlu Skoda ile çarpışan ve hastaneye kaldırılan Fernando Muslera'nın kaval kemiğinde kırık tespit edilmişti.

Doğum günü olan 16 Haziran'da ameliyat edilen Uruguaylı kalecinin en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, tecrübeli eldivenin sözleşmesinin de askıya alınacağı öğrenildi.

YABANCI KONTENJANI BOŞALACAK

Sarı-kırmızılı yönetimin, yabancı kontenjanını boşaltmak için böyle bir karar aldığı bildirildi.

GELECEK SEZONUN İLK YARISINDA YOK

En erken 2021 yılının Ocak ayında sahalara dönmesi beklenen 34 yaşındaki file bekçisinin, ilk yarının kadrosunda yer almayacağı kesinleşti.