Napoli, Kim Min-Jae'ye talip oldu

Napoli, Kim Min-Jae'ye talip oldu

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir performans sergileyen Kim Min-Jae'ye, İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli talip olmaya hazırlanıyor.

2021-22 sezonunda şampiyonluk yarışını kaybeden Fenerbahçe'de transfer yoğunluğu ağır ağır hareketlenirken takımın başarılı stoperlerinden Kim Min-Jae'ye de talipler gelmeye başladı.

Sezon başında Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki Kim Min-Jae, performansıyla taraflı tarafsız birçok kesimden alkış almayı başardı.

Avrupa kulüplerinin radarında

Güney Koreli futbolcu, hem istikrarı hem de maç içerisindeki kritik müdahaleleriyle sarı-lacivertli ekibin bu sezon vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Saha içerisindeki oynadığı oyunla ve yaptığı kritik hamleler ile Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Napoli talip

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Kim Min-Jae ile ilgilenen takımlar arasında bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin de olduğu ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temasa geçerek resmi görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

İtalyan ekibin gündeminde, Kim Min-Jae'nin yanı sıra Southamptonlı Pole Jan Bednarek'in de olduğu ve ikili arasında bir seçim yapacakları iddia edildi.

15 milyon euro ile kapı açılacak

Oyuncu için Avrupa'nın birçok dev kulübünün Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin de futbolcusundan iyi bir bonservis bedeli kazanmadan transfere onay vermeyeceği öğrenildi.

Piyasasa değeri 11 milyon euro olan Kim için sarı-lacivertli yönetim, transferin kapısını 15 milyon euro civarında açmayı planlıyor.

Sarı-lacivertli ekiple bu sezon 30 maça çıkan başarılı stoperin 1 de golü bulunuyor.