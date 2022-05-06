Petrol
113.41
2.26%
Euro
15.84
0.78%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
904.33
0.85%
Borsa
2455
-0.44%
Bitcoin
547.494
-7.33%
BTXN Coin
15.78
-4.42%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 17 C

    Napoli, Kim Min-Jae'ye talip oldu

    Fenerbahçe'de bu sezon başarılı bir performans sergileyen Kim Min-Jae'ye, İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli talip olmaya hazırlanıyor.
    • 06.05.2022 - 12:20
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 12:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Napoli, Kim Min-Jae'ye talip oldu

    2021-22 sezonunda şampiyonluk yarışını kaybeden Fenerbahçe'de transfer yoğunluğu ağır ağır hareketlenirken takımın başarılı stoperlerinden Kim Min-Jae'ye de talipler gelmeye başladı.

    Sezon başında Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki Kim Min-Jae, performansıyla taraflı tarafsız birçok kesimden alkış almayı başardı.

    Napoli, Kim Min-Jae ye talip oldu #1

    Avrupa kulüplerinin radarında

    Güney Koreli futbolcu, hem istikrarı hem de maç içerisindeki kritik müdahaleleriyle sarı-lacivertli ekibin bu sezon vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

    Saha içerisindeki oynadığı oyunla ve yaptığı kritik hamleler ile Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

    Napoli, Kim Min-Jae ye talip oldu #2

    Napoli talip

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Kim Min-Jae ile ilgilenen takımlar arasında bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin de olduğu ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe ile temasa geçerek resmi görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

    İtalyan ekibin gündeminde, Kim Min-Jae'nin yanı sıra Southamptonlı Pole Jan Bednarek'in de olduğu ve ikili arasında bir seçim yapacakları iddia edildi.

    Napoli, Kim Min-Jae ye talip oldu #3

    15 milyon euro ile kapı açılacak

    Oyuncu için Avrupa'nın birçok dev kulübünün Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edilirken, sarı-lacivertli ekibin de futbolcusundan iyi bir bonservis bedeli kazanmadan transfere onay vermeyeceği öğrenildi.

    Piyasasa değeri 11 milyon euro olan Kim için sarı-lacivertli yönetim, transferin kapısını 15 milyon euro civarında açmayı planlıyor.

    Sarı-lacivertli ekiple bu sezon 30 maça çıkan başarılı stoperin 1 de golü bulunuyor.

    Napoli, Kim Min-Jae ye talip oldu #4


    İlginizi Çekebilir

    ABD'den 'İran destekli güçler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyor' iddiası
    Dünya

    ABD'den 'İran destekli güçler Türkiye'ye karşı PKK'yla iş birliği yapıyor' iddiası

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Bodrum ana isale hattı patladı, iş yerlerini su bastı
    Gündem

    Bodrum ana isale hattı patladı, iş yerlerini su bastı

    Görüş Bildir