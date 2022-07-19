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Napoli, Ostigard'ı takımına kattı
İtalya Serie A ekibi Napoli, Koulibaly'nin boşluğunu Leo Ostigard'ı kadrosuna katarak doldurduğunu açıkladı.
- 19.07.2022 - 11:04
Çizme temsilcisi Napoli, Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerini doldurucak bir stoper arayışındaydı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Brighton'ın stoperi Leo Ostigard'la sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken Ostigard'ın 5 milyon euro bonservis bedeline ek olarak 3 milyon euro bonuslarla birlikte Napoli'ye transfer olduğu tahmin ediliyor.
“Hayallerim gerçek oldu"
Napoli'ye transferinin ardından konuşan Ostigard, "Tek isteğim kariyerimin bir bölümünde Napoli'de oynamaktı. Geçtiğimiz sezon Genoa'da oynadım ve Serie A hakkında bilgiye sahibim. Bu transferle hayallerim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.