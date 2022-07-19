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    Napoli, Ostigard'ı takımına kattı

    İtalya Serie A ekibi Napoli, Koulibaly'nin boşluğunu Leo Ostigard'ı kadrosuna katarak doldurduğunu açıkladı.
    • 19.07.2022 - 11:04
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    Napoli, Ostigard'ı takımına kattı

    Çizme temsilcisi Napoli, Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly'nin yerini doldurucak bir stoper arayışındaydı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, Brighton'ın stoperi Leo Ostigard'la sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken Ostigard'ın 5 milyon euro bonservis bedeline ek olarak 3 milyon euro bonuslarla birlikte Napoli'ye transfer olduğu tahmin ediliyor.

    Napoli, Ostigard ı takımına kattı #1

    “Hayallerim gerçek oldu"

    Napoli'ye transferinin ardından konuşan Ostigard, "Tek isteğim kariyerimin bir bölümünde Napoli'de oynamaktı. Geçtiğimiz sezon Genoa'da oynadım ve Serie A hakkında bilgiye sahibim. Bu transferle hayallerim gerçek oldu." ifadelerini kullandı.

    Napoli, Ostigard ı takımına kattı #2


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