Nelsson'u Atalanta'dan sonra Napoli de istiyor Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Victor Nelsson, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Danimarkalı defans oyuncusuna Atalanta'dan sonra Napoli talip oldu.

Kim Min-Jae'nin Manchester United'a transferinin neredeyse kesinleşmesinden sonra Napoli, alternatif arayışlarını hızlandırdı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Napoli, tecrübeli stoperin yerine geçecek isimler aramaya başladı.

Ajax'lı defans oyuncusu Jurrien Timber'ı listenin ilk sırasına yazdığı, alternatif isimlerden birinin de Victor Nelsson olduğu kaydedildi. Nelsson'un, Napoli'nin stoper takviyesinin 3. adayı olduğu belirtildi.

İtalyanların ilgilendiği diğer bir oyuncu ise Atalanta'dan Giorgio Scalvini.

25 milyon euroya serbest kalabilir

Sevilla da dahil bazı takımların dikkatini çekmeyi başaran Danimarkalı stoperin sözleşmesinde, 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi yer alıyor.

77 maça çıktı

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu, bu sezon 32 maçta forma giyerken, 1 gol 1 asist kaydetti.

2021 yazında Kopenhag takımından sarı-kırmızılılara transfer olan Nelsson, ilk sezonunda Marcao ile büyük bir uyum yakalamıştı. Nelsson, Marcao ile yakaladığı uyumu Abdülkerim Bardakcı ile de yakalamayı başardı.

24 yaşındaki stoper, Galatasaray'da toplam 77 maça çıktı.