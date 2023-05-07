Newcastle United, Arda Güler'le görüşecek İngiliz basını, Arda Güler'in ailesinin Dubai'de Newcastle United'ın yetkilileriyle görüşeceğini ileri sürdü.

Süper Lig'de son haftalara şampiyonluk umutlarıyla giren Fenerbahçe'de sezon boyunca gösterdiği iyi performansla adeta taraftarın sevgilisi haline gelen genç futbolcu Arda Güler'in geleceği netleşiyor.

Yıldız adayı Arda Güler'e İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'ın talip olduğu yazıldı.

Dubai'de görüşülecek

İngiliz yayın organı Football Insider'ın haberine göre; Newcastle yetkilileri, bu hafta sonu Dubai'de Arda'nın ailesiyle bir araya gelecek.

Haberde sarı-lacivertli futbolcunun tek talibinin Premier Lig ekibi olmadığı belirtilirken, Hollanda'nın Ajax ve İspanya'nın Barcelona takımlarının da Arda Güler'in temsilcileriyle görüştüğü iddia edildi.

Newcastle, bu yaz imza attırmak istiyor

Oyuncunun ailesine tekliflerini sunmak isteyen 3 kulüpten Newcastle United'ın, 18 yaşındaki futbolcu için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürerek transfer yarışında öne geçmek istediği ve bu yaz sarı-lacivertli futbolcuya imza attırmak istediği ileri sürüldü.

Sözleşmesi 2025'e kadar sürüyor

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Arda Güler, bu sezon sarı-lacivertli formayla 29 maça çıktı. Genç isim, bu maçlarda 6 gol ve 4 asistle oynadı.