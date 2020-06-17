Newcastle United'da ilk hedef Ciro Immobile

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a satılması planlanan Newcastle United'da, golcü transferi için rota İtalya'ya döndü.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Newcastle United'ı satın alması uzun süredir gündemdeyken bu satışın gelecek günlerde kesinleşmesi bekleniyor. Suudi yatırımcıların, ardından Newcastle United'da ilk gündemi ise transfer olacak.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; gol yollarını yıldız bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Newcastle United, rotayı İtalya'ya çevirecek. Siyah-beyazlı kulübün hedefinde, Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile bulunuyor.

55 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

30 yaşındaki İtalyan golcü için Newcastle United'ın 55 milyon euroyu gözden çıkardığı konuşulurken, futbolcuya da yıllık net 8 milyon euro (brüt 16 milyon euro) teklif edileceği söylentiler arasında.

MANCHESTER UNITED DA İLGİLENİYOR

Lazio'da dördüncü sezonunu geçiren İtalyan milli forvet ile Manchester United'ın da ilgilendiği konuşuluyor.

Bu sezon Lazio formasıyla 33 resmi maçta 30 gol atıp 7 asist yapan Immobile, Serie A gol krallığında da Cristiano Ronaldo'nun 6 gol önünde 27 golle zirvede bulunuyor.