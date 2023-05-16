Neymar'a Premier Lig yolu gözüktü Brezilyalı yıldız Neymar, Paris Saint-Germain ile olan macerasının sonuna doğru yaklaşıyor.

İspanyol basınından Sport'un haberine göre Paris Saint-Germain yönetimi, gelecek sezon planlamalarında Neymar'a yer vermiyor.

Haberde, Neymar'ın bonservisi ile ya da kiralık olarak takımdan ayrılmasının planlandığı hatta kiraya gitmesi durumunda maaşına katkıda bulunulabileceği öne sürüldü.

Premier Lig yolcusu olabilir

Ayrıca haberde PSG Futbol Danışmanı Luis Campos'un, Bernardo Silva'nın kulüpten ayrılması halinde Neymar'ı Manchester City'e önereceği ve kulübü büyük maaş yükünden bu şekilde kurtarmak istediği yazıldı.

Öte yandan Pep Guardiola'nın da şartlara göre, oyuncuyu kadrosunda isteyebileceği öğrenildi.

Bu sezon PSG forması ile 29 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Neymar, 18 gol ve 17 asistlik performans gösterdi.