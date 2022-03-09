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    Nice, Abdulkadir Ömür'ü Fenerbahçe maçında canlı izledi

    Nice, Abdulkadir Ömür'ü Fenerbahçe maçında canlı izledi

    Fenerbahçe maçında Abdülkadir Ömür’ü statta canlı olarak izleyen Nice Kulübü’nün yetkililerinin, uzun süredir 22 yaşındaki yıldızı takip ettikleri öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 09:43
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    Bu sezon gösterdiği performansla eski günlerine dönen Abdülkadir Ömür, Avrupa kulüplerinin de yeniden dikkatini çekmeye başladı.

    Yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen pes etmeyen 22 yaşındaki yıldız, özellikle Fransızlar’ın takibinde. Nice Kulübü’nün yetkilileri son olarak Fenerbahçe derbisinde Abdülkadir’i Kadıköy’de canlı olarak izlemişti.

    Nice, Abdulkadir Ömür ü Fenerbahçe maçında canlı izledi #1

    NICE SEZON SONU TEKLİF YAPACAK

    Nice’in uzun süredir Ömür’ün performansını mercek altında tuttuğu öğrenilirken, sezon sonuna doğru ciddi bir teklifle Trabzonspor’un kapısını çalacağı öğrenildi.

    Nice, Abdulkadir Ömür ü Fenerbahçe maçında canlı izledi #2

    "SATMADIM, HATA YAPTIM"

    Başkan Ahmet Ağaoğlu aylar önce yaptığı bir açıklamada, Abdülkadir için yıllar önce Manchester City’den 23 milyon euroluk bir teklif geldiğini söylemiş ve “Satmadım, hata yaptım” itirafında bulunmuştu. Yönetim şu an tamamen şampiyonluğa kilitlenirken, ilerleyen süreçte hem iç hem de dış transferin hareketlenmesi bekleniyor.

    Kadıköy’deki derbide Trabzonspor’un en etkili isimlerinden biri olan Abdülkadir Ömür, bu sezon 4 gol attı.

    Nice, Abdulkadir Ömür ü Fenerbahçe maçında canlı izledi #3


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