Nwakaeme adım adım Beşiktaş'a geliyor

Sezon başında Trabzonspor'da ayrılıp Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, her geçen gün Beşiktaş'a transfer olmaya yaklaşıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine sol kanat transferinde girişimlerin artmasını istedi.

Güneş'in performansından memnun olmadığı Kevin N'Koudou'nun Kamerun formasıyla katıldığı Dünya Kupası sonrasında teklif gelmesi halinde hemen satılması planlanıyor. Siyah-beyazlılar, hücum hattının solunu Anthony Nwakaeme'yle takviye etmek istiyor.

Trabzonspor'la geçen sezon yaşadığı şampiyonluğun ardından bordo-mavili ekiple yollarını ayırıp Arabistan kulübü Al-Fayha'yla anlaşan 33 yaşındaki yıldız, yeni macerasından hiç memnun kalmadı.





Ocak ayında sözleşmesini feshedecek

Fanatik'te yer alan habere göre; takımının ligde düşme hattında bulunması sebebiyle mutsuz olan Nijeryalı hücumcunun, Türkiye'ye geri dönmeye karar verdiği kaydedildi. Yıldız futbolcu, ocak ayı için sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Beşiktaş, kontratını iptal etmesi halinde yıldız oyuncu için düğmeye basacak.



