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Ochoa 37 yaşında Serie A'ya transfer oldu

Ochoa 37 yaşında Serie A'ya transfer oldu

Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'nın yeni takımı belli oldu. Ülkesinin takımlarından Club America forması giyen ve sözleşmesini tamamlayan Guillermo Ochoa, Serie A'ya transfer oldu.