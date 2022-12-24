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Ochoa 37 yaşında Serie A'ya transfer oldu
Meksikalı kaleci Guillermo Ochoa'nın yeni takımı belli oldu. Ülkesinin takımlarından Club America forması giyen ve sözleşmesini tamamlayan Guillermo Ochoa, Serie A'ya transfer oldu.
- 24.12.2022 - 09:49
Dünya Kupalarında gösterdiği performansla hafızalarda yer edinen 37 yaşındaki Guillermo Ochoa'nın yeni takımı resmen belli oldu.
Club America ile sözleşmesini tamamlayan Guillermo Ochoa, Salernitana ile yarım sezonluk kontrat yaptı.
Ochoa'nın kariyeri
Kariyerine Meksika kulübü America'da başlayan Guillermo Ochoa, daha sonra sırasıyla Ajaccio, Malaga, Granada ve Standard Liege'de forma giymişti.
2019'da altyapısında yetiştiği America'ya dönen Guillermo Ochoa, 3.5 sezondur burada forma giyiyordu.
Guillermo Ochoa sezon sonuna kadar Salernitana'nın başarısı için ter dökecek. 2022 Dünya Kupası'nda 3 maça çıkan kaleci 3 gol yerken, 1 maçta kalesini gole kapatmıştı.