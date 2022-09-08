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    Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da

    Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı Giresunspor'a 1 yıllığına kiraladı.
    • 08.09.2022 - 23:23
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    Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da

    Galatasaray'da, Oğulcan Çağlayan Giresunspor'a transfer oldu.

    Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

    "Maaşını Giresunspor ödeyecek"

    İşte Galatasaray'ın açıklaması:

    "Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."

    Oğulcan Çağlayan, Giresunspor da #1


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