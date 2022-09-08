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Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı Giresunspor'a 1 yıllığına kiraladı.
- 08.09.2022 - 23:23
Galatasaray'da, Oğulcan Çağlayan Giresunspor'a transfer oldu.
Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlandığını açıkladı.
"Maaşını Giresunspor ödeyecek"
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
"Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."