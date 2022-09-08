Oğulcan Çağlayan, Giresunspor'da

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ı Giresunspor'a 1 yıllığına kiraladı.

Galatasaray'da, Oğulcan Çağlayan Giresunspor'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar 26 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için Karadeniz ekibiyle anlaşma sağlandığını açıkladı.

"Maaşını Giresunspor ödeyecek"

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi konusunda Giresun Spor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun ücretlerinin tamamı Giresun Spor Kulübü Derneği tarafından ödenecektir."