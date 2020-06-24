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    Oğulcan, Rizespor'u şikayet etmeye hazırlanıyor

    Kendisinin rızası olmadan sözleşmesinin uzatıldığını belirten Oğulcan Çağlayan, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvuru yapma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 09:06
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    Oğulcan, Rizespor'u şikayet etmeye hazırlanıyor #1

    Sezon sonunda bonservisini eline alıp bedelsiz olarak Galatasaray'a gitmeyi planlayan Oğulcan Çağlayan, büyük bir şok yaşıyor...

    Kendi rızası olmadan Rizespor tarafından sözleşmesinin uzatıldığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, kulübünü TFF'ye şikayet etme kararı aldı.

    UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU'NA GİDECEK

    TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gitmeye hazırlanan forvet oyuncusu, Rizespor'un sözleşmedeki uzatma opsiyonunu tek taraflı kullandığını, kendisinin bu durumdan haberinin olmadığını söyleyecek.

    Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın, sarı-kırmızılılarla her konuda anlaşan Oğulcan'ın kontratını neden bir anda uzattığı ise bilinmiyor.

    Oğulcan, Rizespor'u şikayet etmeye hazırlanıyor #2

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