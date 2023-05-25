Okan Kocuk'a Rizespor ilgisi Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yedek kaleci Okan Kocuk'a Süper Lig'e yükselen Rizespor'dan teklif geldi.

1. Lig'de 2. sırayı garantileyerek üst lige yükselen Rizespor, Galatasaray'ın yedek kalecisi Okan Kocuk'u listesine aldı.

Rizespor görüşmeye başlayacak

Geçen sezon Giresunspor'daki performansıyla beğenilen 27 yaşındaki file bekçisine güvenen Karadeniz ekibi, oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'ın henüz yeni mukavele teklif etmediği Okan için Samsunspor'un da ilgisi olduğu biliniyor.

5 maçta oynadı

27 yaşındaki kaleci bu sezon Galatasaray'da 5 maçta forma giydi ve kalesinde 3 gol gördü. Okan Kocuk, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.