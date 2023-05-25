Okan Kocuk'a Rizespor ilgisi

1. Lig'de 2. sırayı garantileyerek üst lige yükselen Rizespor, Galatasaray'ın yedek kalecisi Okan Kocuk'u listesine aldı.
Rizespor görüşmeye başlayacak
Geçen sezon Giresunspor'daki performansıyla beğenilen 27 yaşındaki file bekçisine güvenen Karadeniz ekibi, oyuncuyu transfer etmek için kolları sıvadı.
Galatasaray'ın henüz yeni mukavele teklif etmediği Okan için Samsunspor'un da ilgisi olduğu biliniyor.
5 maçta oynadı
27 yaşındaki kaleci bu sezon Galatasaray'da 5 maçta forma giydi ve kalesinde 3 gol gördü. Okan Kocuk, 2 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.