Olimpiu Morutan'a Al-Ain talip oldu

Olimpiu Morutan'a Al-Ain talip oldu

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Romanya ekibi FCSB'den kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan ile BAE ekibi Al Ain'in ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Olimpiu Morutan için bir iddia geldi.

Rumen basınında yer alan habere göre Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç oyuncuyla Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Ain kulübünün ilgilendiği belirtildi.

Haberde 22 yaşındaki oyuncunun tekrar Romanya Ligi'ne dönme ihtimalinin olmadığı, Galatasaray'dan aldığı aylık 40 bin euroluk ücreti hiçbir Rumen ekibinin veremeyeceği ifade edildi.





AL-AIN İSTİYOR

Sarı kırmızılılardan ayrılması halinde bir sonraki durağının Oyuncuyu yakından takip eden Birleşik Arap emirlikleri ekibi Al-Ain olacağı kaydedildi.

Olimpiu Morutan bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 31 maçta, 3 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.



