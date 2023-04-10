Oliver Giroud ile anlaşma tamam! İşte alacağı ücret Milan, forvet oyuncusu Olivier Giroud ile sözleşme uzatmak için masaya oturdu. Taraflar ücrette anlaştı, Fransız oyuncunun sözleşmesi uzatılacak.

Milan'ın, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Olivier Giroud ile her konuda anlaştığı öne sürüldü.

Fransız forvet oyuncusunun, kulübün önerdiği tüm şartları kabul ettiği belirtilirken, Milan'ın 36 yaşındaki futbolcuya kısa vadeli bir sözleşme teklifi yaptığı açıklandı.

Yıllık 3.5 milyon euro

Fabrizio Romano'nun haberine göre, önümüzdeki günlerde Fransız forvetin 1 yıllık mukaveleyi imzalayacağı aktarıldı. Giroud'nun yıllık net 3.5 milyon euroya yakın maaş alacağı ifade edildi.

Ayrıca haberde ara transfer döneminde Everton'ın Olivier Giroud ile ilgilendiği ancak Fransız santrforun Milan'da kalmak istediği belirtildi.

Giroud bu sezon Milan formasıyla çıktığı 36 resmi maçta 12 gol atıp, 6 asistlik katkı sağladı.