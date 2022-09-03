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    Olympiakos, Marcelo'yu transfer etti

    Real Madrid'den ayrılan sol bek oyuncusu Marcelo, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.
    • 03.09.2022 - 17:21
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 17:31
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    Olympiakos, Marcelo'yu transfer etti

    15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'den ayrılmasının ardından hangi takımla anlaşacağı merak edilen Marcelo'nun yeni adresi belli oldu.

    Yunanistan ekiplerinden Olympiacos, 34 yaşındaki Brezilyalı sol beki kadrosuna kattı.

    1+1 yıllık sözleşme imzaladı

    Yunan ekibi transferi, "Gerçek bir futbol efsanesi Olympiacos katılıyor" sözleri ile duyururken, tecrübeli yıldız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Olympiakos, Marcelo yu transfer etti #1

    4 büyükler ile ismi anılmıştı

    15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'e geçtiğimiz sezonun sona ermesi ile veda eden Brezilyalı oyuncunun ismi ülkemizden 4 büyükler ile de anılmıştı.

    Kariyerinde 58 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını da giyen Marcelo, Real Madrid'de toplam 546 maça çıkarken, 38 gol ve 103 asist kaydetmeyi başarmıştı.

    Olympiakos, Marcelo yu transfer etti #2

    Olympiakos, Marcelo yu transfer etti #3


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