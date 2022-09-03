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- Olympiakos, Marcelo'yu transfer etti
Olympiakos, Marcelo'yu transfer etti
Real Madrid'den ayrılan sol bek oyuncusu Marcelo, Yunanistan ekibi Olympiakos'a transfer oldu.
- 03.09.2022 - 17:21
- Güncelleme : 03.09.2022 - 17:31
15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'den ayrılmasının ardından hangi takımla anlaşacağı merak edilen Marcelo'nun yeni adresi belli oldu.
Yunanistan ekiplerinden Olympiacos, 34 yaşındaki Brezilyalı sol beki kadrosuna kattı.
1+1 yıllık sözleşme imzaladı
Yunan ekibi transferi, "Gerçek bir futbol efsanesi Olympiacos katılıyor" sözleri ile duyururken, tecrübeli yıldız oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
4 büyükler ile ismi anılmıştı
15 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'e geçtiğimiz sezonun sona ermesi ile veda eden Brezilyalı oyuncunun ismi ülkemizden 4 büyükler ile de anılmıştı.
Kariyerinde 58 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını da giyen Marcelo, Real Madrid'de toplam 546 maça çıkarken, 38 gol ve 103 asist kaydetmeyi başarmıştı.