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Ömer Bayram Eyüpspor'da
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Ömer Bayram, Eyüpspor ile anlaştı.
- 08.09.2022 - 18:47
- Güncelleme : 08.09.2022 - 18:51
TFF 1. Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, Ömer Bayram'ı da renklerine bağladı.
İstanbul temsilcisi, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Daha önce de Galatasaray'dan transferler yapmıştı
Eyüpspor, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü transfer etmiş, sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.