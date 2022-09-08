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    Ömer Bayram Eyüpspor'da

    Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Ömer Bayram, Eyüpspor ile anlaştı.
    • 08.09.2022 - 18:47
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 18:51
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    Ömer Bayram Eyüpspor'da

    TFF 1. Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, Ömer Bayram'ı da renklerine bağladı.

    İstanbul temsilcisi, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.

    Ömer Bayram Eyüpspor da #1

    Daha önce de Galatasaray'dan transferler yapmıştı

    Eyüpspor, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü transfer etmiş, sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.

    Ömer Bayram Eyüpspor da #2


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