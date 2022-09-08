Ömer Bayram Eyüpspor'da

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Ömer Bayram, Eyüpspor ile anlaştı.

TFF 1. Lig'de yaptığı transferlerle dikkat çeken Eyüpspor, Ömer Bayram'ı da renklerine bağladı.



İstanbul temsilcisi, Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.





Daha önce de Galatasaray'dan transferler yapmıştı

Eyüpspor, bu transfer döneminde daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk'ü transfer etmiş, sarı-kırmızılılardan ayrılan Ryan Babel'i de renklerine katmıştı.



