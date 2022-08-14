Ömer Bayram'a Giresunspor kancası

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Ömer Bayram'a Süper Lig'in yükselişe geçmek isteyen ekibi Giresunspor'dan teklif geldi. Hakan Keleş, sarı-kırmızılı futbolcuyu istediklerini açıkladı.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana taraftarla arasını bir türlü iyi tutamayan Ömer Bayram, teknik direktörlerin planları arasında yer aldığı için uzun süredir sarı-kırmızılı formayı giyiyor.

Giresunspor'un Galatasaray'ı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hakan Keleş, tecrübeli futbolcuyu istediklerini açık bir şekilde söyledi.

Hakan Keleş duyurdu

Keleş yaptığı açıklamada, "İnşallah güzel bir kadro oluşturacağız. Ömer Bayram ile ilgileniyoruz. O da bizle ilgilenirse inşallah aramıza katarız. Bizim gibi Anadolu kulüplerini tercih ederken zorlanıyorlar. Geçen sene Okan geldi bizde inanılmaz bir performans gösterdi. Muslera’dan sonra kaleyi koruyacak." şeklinde konuştu.

Ömer Bayram pek sıcak bakmıyor

İki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenilirken, futbolcu cephesinin Giresunspor'a gitmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor. Ömer Bayram'ın ikna edilmeye çalışıldığı da gelen haberler arasında.

Deneyimli futbolcu geçen sezon 29 maça çıkarken 3 asistle oynadı.