Onyekuru, Fransa'ya değil Nijerya'ya gitti

Monaco'nun 'yeni hoca seni görmek istiyor' diyerek apar topar çağırdığı Onyekuru'yu tatile yolladığı ortaya çıktı. Nijerya'ya giden 23 yaşındaki oyuncu 1 hafta ülkesinde tatil yapacak.

Önce kronik sakat Falcao'yu veren, şimdi de lig bitmeden Onyekuru'yu sarı-kırmızılılardan koparan Monaco, ilginç bir işe daha imza attı.

Fransızların, “Fransa 1. Ligi’nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Yeni teknik direktörümüz Roberto Moreno kendisini bir an önce antrenmanlarda görmek istiyor” diyerek çağırdığı 23 yaşındaki futbolcuyu tatile gönderdiği ortaya çıktı.

Fransa'ya dönmeyen ve ülkesi Nijerya'ya giden Onyekuru'nun 1 hafta burada kalacağı öğrenildi.

FALCAO'NUN RÖVANŞI MI?

Galatasaray yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın "Kardeş kulüp" dediği Monaco'nun, Falcao transferinden ötürü böyle bir tutum sergilediği düşünülüyor.

Hatırlanacağı gibi Monaco Kulübü, Kolombiyalı futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli istemiş ancak Falcao'nun "Ya bedava gönderirsiniz ya da oynamam" şeklindeki restinden sonra oyuncuyu bedelsiz olarak Galatasaray'a göndermişti.

EŞİNE HEDİYE ALDI

Öte yandan geçtiğimiz yıl kız arkadaşı Esty ile evlenen Nijeryalı futbolcu, yıldönümünde eşine lüks bir araba hediye etti.