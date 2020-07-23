Onyekuru: Hedefim Premier Lig

Sarı-kırmızılı taraftarların yeniden takımda görmek istediği Henry Onyekuru, İngiliz basınına yaptığı açıklamayla hedefinin Premier Lig olduğunu ifade etti.

Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve eski takımına dönen Henry Onyekuru'nun gelecek sezon da takıma katılıp katılmayacağı merak konusu. Nijeryalı sol açık, sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra BBC'ye açıklamalarda bulundu.

"PREMIER LİG'TE OYNAYACAĞIM"

Geleceğiyle ilgili soruları yanıtlayan Onyekuru, "Benim de birtakım planlarım var ama hayat da kendi planlarıyla geliyor. Ancak Premier Lig'e geri dönmek için hâlâ çabaladığımı söyleyebilirim. En kısa zamanda yeniden İngiltere'de forma giymeyi umuyorum. Belki Everton değil, başka bir kulüp olur ama kesinlikle Premier Lig'de oynayacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Kadıköy'de galibiyet hasretine son vermesinde büyük bir rol oynayan Onyekuru, bu sezon parçalı formayla çıktığı 12 maçta 1 gol 2 asist yaptı.