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    Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı

    Geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Henry Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna dahil edilmedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2020 - 09:35
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    Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı

    Gelecek sezon Süper Lig'e dönüp dönmeyeceği merak edilen Henry Onyekuru konusunda Monaco cephesinden gelişmeler var.

    Sarı-kırmızılıların yanı sıra Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu konuşulan Nijeryalı oyuncunun, neden kadroda olmadığı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

    KAMP KADROSUNDA YOK

    Galatasaray'a devre arasında kiralık olarak gelen Onyekuru, 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesi sonrası tekrar Monaco'ya dönmüştü.

    Süper Lig'de 10 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.

    Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı #1

    MONACO'NUN KAMP KADROSU

    Kaleciler: Benjamin Lecomte, Radoslaw Majecki, Loïc Badiashile

    Defans: Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Fodé Ballo-Touré, Giulian Biancone, Harisson Marcelin, Guillermo Maripàn, Chrislain Matsima, Jonathan Panzo, Strahinja Pavlovic, Arthur Zagré

    Orta Saha: Jean-Eudes Aholou, Nacer Chadli, Sofiane Diop, Youssouf Fofana, Aleksandr Golovin, Eliot Matazo, Enzo Millot, Aurélien Tchouameni

    Forvet: Wissam Ben Yedder, Willem Geubbels, Pietro Pellegri, Anthony Musaba, Gelson Martins

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