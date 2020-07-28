Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna alınmadı

Geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Henry Onyekuru, Monaco'nun kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Gelecek sezon Süper Lig'e dönüp dönmeyeceği merak edilen Henry Onyekuru konusunda Monaco cephesinden gelişmeler var.

Sarı-kırmızılıların yanı sıra Başakşehir ve Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu konuşulan Nijeryalı oyuncunun, neden kadroda olmadığı ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

KAMP KADROSUNDA YOK

Galatasaray'a devre arasında kiralık olarak gelen Onyekuru, 30 Haziran'da sözleşmesinin sona ermesi sonrası tekrar Monaco'ya dönmüştü.

Süper Lig'de 10 maça çıkan tecrübeli kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asist kaydetmişti.

MONACO'NUN KAMP KADROSU

Kaleciler: Benjamin Lecomte, Radoslaw Majecki, Loïc Badiashile

Defans: Ruben Aguilar, Benoît Badiashile, Fodé Ballo-Touré, Giulian Biancone, Harisson Marcelin, Guillermo Maripàn, Chrislain Matsima, Jonathan Panzo, Strahinja Pavlovic, Arthur Zagré

Orta Saha: Jean-Eudes Aholou, Nacer Chadli, Sofiane Diop, Youssouf Fofana, Aleksandr Golovin, Eliot Matazo, Enzo Millot, Aurélien Tchouameni

Forvet: Wissam Ben Yedder, Willem Geubbels, Pietro Pellegri, Anthony Musaba, Gelson Martins