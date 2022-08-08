Ozan Kabak: Bundesliga’ya döndüğüm için mutluyum

Hoffenheim formasıyla ilk lig mücadelesine çıkan Ozan Kabak, maç sonu açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu Bundesliga’da forma giydiği için mutlu olduğunu belirtti.

Almanya Bundesliga´da 2022/2023 sezonun ilk haftasında Borussia Mönchengladbach, TSG Hoffenheim'ı konuk etti.

Borussia-Park Stadı'nda 49 bin 659 taraftarın izlediği maçı ev sahibi ekip, 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Milli futbolcu Ozan Kabak ise ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika forma giydi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, mücadeleyi, “Bugün bir talihsizlik yaşadık. Uzun süre bir kişi eksik oynadık ama iyi mücadele ettik. Öne de geçtik aslında ama olmadı. Mağlubiyetten dolayı üzgünüz. İnşallah gelecek maçta kazanırız.“ şeklinde değerlendirdi.





“Avrupa´nın daha üst takımlarına sıçrayış yapabilirim”

Hoffenheim formasıyla iyi bir başlangıç yaptığını aktaran milli oyuncu, ”Bu yenilgiden bağımsız olarak evet, geçen hafta Almanya Kupası’nda rakibimiz olan SV Rödinghausen'e gol atmam, bu maçta ilk 11 oynamam iyi oldu. Benim için iyi bir yeni başlangıç oldu. İnşallah önümüzdeki birkaç yılda kendimi Hoffenheim'da düzenli olarak geliştiririm ve daha sonraki yıllarda da Avrupa´nın daha üst takımlarına sıçrayış yapabilirim.“ cevabını verdi.

“Stefan Hoca milli takıma iyi bir hava getirdi"

A milli takımın son durumuyla ilgili demeçlerde bulunan genç oyuncu, "Stefan Hoca gerçekten çok iyi hava getirdi milli takıma. Şimdiye kadar da iyi maçlarda çıkarttık. Kendisine güveniyoruz, kendisi de bize güveniyor, inşallah gelecekte güzel maçlar, güzel turnuvalar yaşarız." ifadelerini kullandı.