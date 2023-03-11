Ozan Tufan, Beşiktaş'a haber yolladı Beşiktaş'ın sık sık transfer gündemine gelen Ozan Tufan, eski hocası Şenol Güneş'i arayarak Süper Lig'e dönmek istediğini bildirdi.

Ercan Ertan - Ensonhaber.com Spor Servisi

Fenerbahçe'den Hull City'ye satılan Ozan Tufan, Championship'te takımı adına en fazla forma şansı bulan oyuncu olsa da İngiliz futboluna ikinci denemesinde de adapte olamadı.

Yüksek tempodan rahatsız olduğunu her fırsatta dile getiren deneyimli oyuncu, Bursaspor'dan da hocası olan Şenol Güneş'e haber yolladı.

"Orta saha arayışınızı duydum. Ben sizinle çok daha iyi bir performans göstereceğimi düşünüyorum. Eğer düşünürseniz buradayım hocam."

33 maç 4 gol

Şenol Güneş'in de eski öğrencisini takımına istediği, Hull City'yle sezon sonunda görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

27 yaşındaki oyuncu bu sezon 33 maçta 4 gol kaydetti.