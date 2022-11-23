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    Ozan Tufan'a İtalya'dan talip çıktı

    Ozan Tufan'a İtalya'dan talip çıktı

    Hull City'de forma giyen Ozan Tufan'a, Serie A ekiplerinden Salernitana'nın talip olduğu belirtildi.
    • 23.11.2022 - 08:55
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 10:03
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    Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'e bonservisiyle transfer olan Ozan Tufan'a, Serie A'dan talip çıktı.

    İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Ozan Tufan'a, Serie A'da tutunmaya çabalayan Salernitana talip oldu.

    Daha önce Yusuf Yazıcı'yı da listesine eklediği bilinen Salernitana'nın Sportif Direktörü eski Galatasaraylı kaleci Morgan De Sanctis'in, Ozan'ı Hull City'den almak istediği belirtildi.

    Ozan Tufan a İtalya dan talip çıktı #1

    Son haftalarda gözden düştü

    Sezona oldukça etkili başlayan ve attığı gollerle takımına önemli katkı sağlayan Ozan Tufan, son haftalardaki formuyla gözden düşmüştü.

    27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Hull City'e 3 milyon euroya transer olmuş, Championship'te çıktığı 18 maçta 3 gol kaydetmişti.

    Ozan Tufan a İtalya dan talip çıktı #2

    Ozan Tufan a İtalya dan talip çıktı #3


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