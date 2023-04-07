Paolo Maldini'den Nicolo Zaniolo'ya transfer sözü Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini’nin, Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’yu İstanbul’a gelmeden önce aradığı ve “Seni yazın alacağım” dediği öne sürüldü.

Süper Lig'de rakiplerinin önünde lider durumda bulunan Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Hücum oyuncusu, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyasında, Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini'nin Zaniolo'ya sezon sonu için transfer sözü verdiği ileri sürüldü.

Maldini, Zaniolo'ya söz verdi

Calciomercato'da çıkan habere göre 23 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'a transferinden saatler önce Milan Teknik Heyet Sorumlusu Paolo Maldini ile bir görüşme yaptı.

İddialara göre Maldini, Zaniolo'ya İstanbul'a hareket etmeden birkaç saat önce önümüzdeki yaz kendisi için yeni bir transfer girişiminde bulunacağını söyledi.

Milan dışında Juventus'ta istiyor

Milan'ın dışında İtalya'nın bir başka büyük kulübü Juventus'un da yıldız oyuncuyu transfer etmek için sırada beklediği öğrenildi.

2 gol ve 1 asist yaptı

Kısa sürede gösterdiği performansla Galatasaray taraftarının beğenisini kazanan Nicolo Zaniolo, 1'i ilk 11 olmak üzere sarı-kırmızılı formayı 4 kez giydi. Yıldız oyuncu bu maçlarda 2 gol ve 1 asistle oynadı.