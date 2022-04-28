Paul Pogba ayrılmayı düşünüyor

Manchester United'da forma giyen Paul Pogba, sezon sonu takımından ayrılmaya hazırlanırken, henüz kararını vermediği ve seçeneklerini değerlendirdiği iddia edildi.

İngiltere Premier Lig'i ekiplerinden Manchester United bu sezon istenilen performansı sergileyemedi. Diğer yandan takımdaki bazı oyuncuların belirsizliği de takımın gündeminde yer alıyor.

Takımın yıldız oyuncusu Paul Pogba, sezon sonu sözleşmesinin bitmesi ile Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmaya hazırlanıyor.



Sky Sports'ta yer alan habere gören Paul Pogba, PSG, Real Madrid, Barcelona ve Juventus gibi Avrupa devlerinin ilgisine rağmen henüz kararını vermedi.

Premier Lig'de kalmayı da düşünüyor

Kararını tamamen futbol yönüyle vermek isteyen Fransız yıldız, Premier Lig'de kalmayı da düşünüyor. Pogba, Manchester United dışında bir İngiliz takımından teklif gelmesi halinde tercihini bu yönde kullanabilir.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Pogba, takımının Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edememişti. Manchester United'ın geçici teknik direktörü Ralf Rangnick, Pogba'nın sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini dile getirmişti.



2016 yılında rekor bonservis bedeli ile Juventus'tan Manchester United'a transfer olan 29 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon 27 maçta görev yaptı ve 1 gol, 9 asistlik performans gösterdi.