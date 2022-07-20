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    Paulo Dybala, resmen Roma'da

    Roma, Juventus ile olan sözleşmesinin sona ermesi ile serbest kalan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
    • 20.07.2022 - 14:15
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 14:24
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    Paulo Dybala, resmen Roma'da

    Juventus ile olan sözleşmesinin bitmesi ile serbest kalan Paulo Dybala, kariyerini İtalya'da sürdürecek. Arjantinli yıldız, Roma ile resmî sözleşme imzaladı.

    Roma'dan yapılan resmî açıklamada, son 7 sezonu Juventus formasıyla geçiren Paulo Dybala ile Haziran 2025'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi. Dybala, yeni takımında 21 numaralı formayı giyecek.

    "Roma formasıyla taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum"

    İmza töreninde açıklamalarda bulunan Dybala, "Beni bu imzaya götüren günler birçok duygunun birleşimi ile gerçekleşti. Roma'nın beni istediğini gösterirken sergilediği kararlılık ve hız fark yarattı. Gelecek için her zamankinden daha sağlam temeller atmaya devam eden bir kulüp ve birlikte çalışmanın ayrıcalık olduğu bir teknik direktör Jose Mourinho ile gelişen bir takıma katılıyorum. Rakip olarak Roma taraftarlarının yarattığı atmosfere hayran kalmıştım. Roma formasıyla onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

    Paulo Dybala, resmen Roma da #1


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