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    Pique De Ligt transferini engelledi

    Barcelona'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique'nin, 2019'da Matthijs de Ligt ile yaptığı görüşmenin ardından transferin iptal olduğu belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 14:20
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    Pique De Ligt transferini engelledi

    Ajax altyapısında yetişen ve 2019'da İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt'in, Barcelona'ya transferinin Gerard Pique ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşmediği kaydedildi.

    Sport'ta yer alan haberde, 2019 yazında Matthijs de Ligt'in, Barcelona ile anlaştığı sırada Gerard Pique ile bir görüşme yaptığı belirtildi. Pique'nin genç oyuncuya, takıma katılması halinde fazla süre alamayacağını, o dönemde takımı çalıştıran Ernesto Valverde'nin stoperdeki ilk tercihinin Clement Lenglet'le birlikte kendisinin olduğunu söylediği kaydedildi.

    Pique De Ligt transferini engelledi #1

    GÖRÜŞMENİN ARDINDAN JUVENTUS'LA ANLAŞTI

    Bu görüşmenin ardından Matthijs de Ligt'in ve menajeri Mino Raiola'nın, Juventus'la anlaştığı ifade edildi.

    2018/19 sezonunda Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasında önemli bir oynayan Matthijs de Ligt, sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.Takım arkadaşı Frenkie de Jong da aynı transfer döneminde Barcelona'ya transfer olmuştu.

    Pique De Ligt transferini engelledi #2


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