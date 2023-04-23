Pisa, Morutan'ı almak için Galatasaray ile görüşmelere başladı İtalyan ekibi Pisa, Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan'ı satın almak için sarı-kırmızılı takımla görüşmelerine hız verdi.

Süper Lig'de liderliğine devam eden Galatasaray'da yeni sezon transfer planlamaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda ayrılacak isimler büyük merak konusu olurken, Rumen futbolcu Olimpiu Morutan hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İtalya Serie B takımlarından Pisa'yla iyi bir sezon geçiren futbolcu için takımının bonservisi için görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

Menajeri yetkilendirildi

İtalyan gazeteci Nicolo Schira transfere dair sıcak haberi duyurdu. Pisa'nın, Morutan'ın bonservisini almak için menajer Becali'yi yetkilendirdiği ifade edildi.

31 Mayıs'a kadar satın alma opsiyonu kullanılabilir

Becali'nin de sarı-kırmızılı kulüple görüşmelere başladığı belirtildi. Galatasaray, Morutan'ın bonservisi için 5.5 milyon euro istiyordu. Becali'nin bu ücretle ilgili sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiği bildirildi.

Ayrıca İtalyan temsilcisinin, 31 Mayıs tarihine kadar Morutan'ın satın alma opsiyonunu kullanabileceği yazıldı.

Morutan Pisa formasıyla 32 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 6 gol attı. Ayrıca 7 de asist yaptı.