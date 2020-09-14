Porto, Hosseini'yi istiyor

Bordo-mavililerde yeni sözleşme için zam talebinde bulunan Majid Hosseini'nin talipleri artarken son olarak Portekiz ekibi Porto'nun devreye girdiği aktarıldı.

Trabzonspor'un kadrosunda düşünmediği ve gönderilecekler listesinin en başında ismi yazan Majid Hosseini için transfer iddiası gündeme geldi.

HOSSEINI'Yİ PORTO İSTİYOR

Portekiz basını, ülkenin en büyük kulüplerinden biri olan Porto'nun, İranlı savunmacıyı uzun süredir takip ettiği ve transferi için bordo-mavililere teklif yapacağını yazdı.

Daha önce İtalyan ekibi Sampdoria olmak üzere birkaç kulüp 24 yaşındaki oyuncu için Fırtına'nın kapısını çalmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Hosseini, geçtiğimiz sezon bordo-mavili forma ile 28 resmi maçta 1 gollük katkı sağladı.