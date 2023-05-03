Premier Lig'den Mauro Icardi'ye sürpriz talip Avrupa basınında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi Fulham, Icardi'yi yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Konuşulan rakamlar da belli oldu.

Galatasaray'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, Aslan'a sağladığı katkı ile Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgi odağı haline geldi.

İtalya, İngiltere ve İspanya'da birçok takım Icardi'yi transfer listesinde bulunduruyor.

Avrupa basınında çıkan haberlere göre İngiliz ekibi Fulham, Icardi'yi yaz transfer döneminde 12 milyon euro (+3 milyon euro bonus) karşılığında kadrosuna katmak istiyor. PSG ise 18 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Mauro Icardi'yi kadrosunda tutmak için Fransız ekibinin yetkilileri ile görüşmelere devam ediyor.

Dursun Özbek ve kurmayları, şampiyonluğun elde edilmesi durumunda Icardi'nin bonservisini almak için tüm maddi imkanları seferber edecek.

19 maçta 14 gol 7 asist

30 yaşındaki tecrübeli forvet, bu sezon yıllık 6 milyon 750 bin euro garanti ücret alıyor. Bu paranın 6 milyon euroluk kısmını PSG ödüyor.

Arjantinli golcü, Süper Lig'de 19 maçta 14 gol kaydetti. Ayrıca yıldız isim, takım arkadaşlarına 7 asist üretti.