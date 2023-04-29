PSG, Arda Güler için harekete geçti Paris Saint-Germain'in Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler'i transfer etmek için harekete geçtiği ileri sürüldü.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Fenerbahçe'de bu sezon göstermiş olduğu performansla taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Arda Güler hakkında yeni transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Fransız devi Paris Saint-Germain'in Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncusu Arda Güler'i transfer etmek için görüşmelere başladığı iddia edildi.

"PSG, dünyanın en iyi yeteneklerinden birini istiyor"

İtalyan haber sitesi Tuttomercatoweb'in haberine göre; Arda bu yaz PSG'nin transferdeki en büyük hedeflerinden biri olacak. Haberde 18 yaşındaki futbolcu için övgü dolu sözler sarf edilerek, "PSG, dünyanın en iyi yeteneklerinden birini istiyor: Fenerbahçe'den Güler için pazarlık" ifadeleri kullanıldı.

PSG'nin şimdiden görüşmeler başladığı yazıldı

Arda hakkında "2005 doğumlu Arda Güler dünya standartlarında bir yetenek, uluslararası düzeydeki en iyi yeteneklerden biri. Mükemmel bir tekniğe sahip eksiksiz bir oyuncu, ofansif orta saha oyuncusu ama aynı zamanda kanat oyuncusu ve ikinci forvet olarak oynuyor" yorumu yapılırken, "PSG, yaz aylarında onunla sözleşme imzalamak için şimdiden görüşmelere başladı." iddiasına da yer verildi.

27 maçta oynadı

Sarı-lacivertli takımın yetenekli futbolcusu bu sezon 27 karşılaşmada forma giydi. Arda bu maçlarda 6 gol ve 3 asistle mücadele etti.