PSG istedi, Galatasaray Mauro Icardi paylaşımını sildi

Galatasaray Kulübü’nün Mauro Icardi’nin mali şartlarını içeren sosyal medya paylaşımını silmesi dikkat çekti. Bu talebin PSG'nin isteği üzerine gerçekleştiği belirtildi.

Galatasaray, uzun uğraşlar verdiği Mauro Icardi trasnferini sonlandırdı ve yıldız oyuncuyu 1 yıllığına kadrosuna kattı.

Büyük ses getiren bu transferde Galatasaray, oyuncunun 6 milyon 750 bin euro olan maaşının yalnızca 750 bin eurosunu ödeyecek.

Sarı-kırmızılılar, bu detayları Twitter hesabından paylaşmıştı.

Paylaşım silindi

Galatasaray'ın, PSG’nin ricası üzerine bu paylaşımı sildiği öğrenildi. Paris ekibinden 6 milyon 750 bin euro alan ve bunun sadece 750 bin eurosunu sarı-kırmızılıların üstleneceği mali detayları PSG’yi zorda bıraktığı öğrenildi.

Neymar’dan mesaj

Buna karşın KAP bildiriminde ve internet sitesinde, Icardi’ye 750 bin euro verileceği bilgisi bulunuyor. Bu arada Mauro Icardi’ye, eski takım arkadaşı Neymar başarı mesajı geldi.

Sosyal medya hesabına ikisinin bir arada olduğu fotoğrafı koyan Brezilyalı futbolcu, “Yeni serüveninde başarılar Icardi. Seninle oynamak çok keyifliydi” diye yazdı.