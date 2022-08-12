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    PSG, Manchester United'ın yıldızını istiyor

    Paris Saint Germain, Manchester United'la 1 yıllık sözleşme kalan Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak istiyor.
    • 12.08.2022 - 10:52
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    PSG, Manchester United'ın yıldızını istiyor

    Fransa Ligue 1'de yeni sezona 5-0'lık Clermont galibiyetiyle başlayan Paris Saint Germain, forvet hattına takviye yapmak istiyor.

    Telegraph'ta yer alan haberde, Paris Saint Germain'in Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak istediği ancak henüz resmi bir teklifin yapılmadığı belirtildi.
    Haberde, Marcus Rashford'ın menajerliğini yapan kardeşi Dwaine Maynard'ın geçtiğimiz hafta Paris Saint Germain'le görüştüğü kaydedildi.

    Mbappe'nin yerine düşünülmüştü

    İngiliz basınında daha önce yer alan haberlerde, Paris Saint Germain'in Kylian Mbappe ile sözleşme yenileyememesi halinde Marcus Rashford'ı kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.

    Manchester United altyapısından yetişen Marcus Rashford 2016'da A takıma yükselmişti.

    Marcus Rashford'un sözleşmesi bu sezon sonunda biterken Manchester United'ın 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.

    Manchester United'ın Premier Lig'de yeni sezonun ilk maçında Brighton'a 2-1 yenildiği karşılaşmada Marcus Rashford 90 dakika sahada kalmıştı.

    PSG, Manchester United ın yıldızını istiyor #1


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