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    PSG'nin yeni transferi Nordi Mukiele

    Paris Saint-Germain, RB Leipzig'in gözde isimlerinden Nordi Mukiele'yi transfer etti. Fransız sağ bek yeni kulübüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
    • 27.07.2022 - 09:59
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    PSG'nin yeni transferi Nordi Mukiele

    Paris Saint-Germain yıldızlar topluluğuna yeni bir isim kazandırdı.

    Fransız ekibi, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig forması giyen Nordi Mukiele'yi renklerine bağladı. PSG, gözde sağ bek ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Nordi Mukiele için uzun süredir girişimlerini sürdüren PSG, ülke basınında yer alan haberlere göre Alman temsilcisine 10 milyon euro ve bonus ödeyecek. Mukiele'nin sözleşmesinin bitimine kısa bir süre kalması transferde PSG'nin elini güçlendirdi.

    Geçen sezon 38 maçta oynadı

    2018 yazında Montpellier'den 16 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olan Mukiele geçen sezon 38 resmi maçta 2 gol ve 4 asiste imza attı.

    2021'de milli olan futbolcu şu ana kadar Fransa formasını 1 kez sırtına geçirdi.

    PSG nin yeni transferi Nordi Mukiele #1


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