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- Real Madrid'den Bellingham için özel talep
Real Madrid'den Bellingham için özel talep
- 26.09.2022 - 13:20
- Güncelleme : 26.09.2022 - 13:40
Borussia Dortmund'un 2020'de İngiltere 2. Lig ekibi Birmingham City'den kadrosuna kattığı Jude Bellingham, Real Madrid'in radarında.
Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki önceliğinin orta saha transferi olduğuna dikkat çekilirken listenin ilk sırasında Jude Bellingham'ın yer aldığı ifade edildi.
"Sözleşme yenileme"
Haberde, Real Madrid yönetiminin Jude Bellingham'dan Dortmund'la sözleşme yenilememesini istediği belirtildi. Bellingham'ı Premier Lig'den çok sayıda takımın istediği ancak genç oyuncunun kariyerini Real Madrid'de sürdürmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Bu sezon Borussia Dortmund'ta 10 maçta süre alan Jude Bellingham, 3 gol kaydetti.
3 ismin sözleşmesi bitiyor
Yaz transfer döneminde Casemiro'yu Manchester United'a gönderen Real Madrid'de, orta sahadan 3 ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Takımın tecrübeli isimlerinden Luka Modric'le birlikte Toni Kross ve Dani Ceballos, Madrid ekibiyle sözleşme yenilemezse sezon sonunda serbest kalacak.