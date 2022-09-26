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    Real Madrid'den Bellingham için özel talep

    Real Madrid, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham'ın Alman ekibiyle sözleşme yenilememesini istedi.
    • 26.09.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 13:40
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    Real Madrid'den Bellingham için özel talep

    Borussia Dortmund'un 2020'de İngiltere 2. Lig ekibi Birmingham City'den kadrosuna kattığı Jude Bellingham, Real Madrid'in radarında.

    Marca'da yer alan haberde, Real Madrid'in yaz transfer dönemindeki önceliğinin orta saha transferi olduğuna dikkat çekilirken listenin ilk sırasında Jude Bellingham'ın yer aldığı ifade edildi.

    "Sözleşme yenileme"

    Haberde, Real Madrid yönetiminin Jude Bellingham'dan Dortmund'la sözleşme yenilememesini istediği belirtildi. Bellingham'ı Premier Lig'den çok sayıda takımın istediği ancak genç oyuncunun kariyerini Real Madrid'de sürdürmeye sıcak baktığı aktarıldı.

    Bu sezon Borussia Dortmund'ta 10 maçta süre alan Jude Bellingham, 3 gol kaydetti.

    Real Madrid den Bellingham için özel talep #1

    3 ismin sözleşmesi bitiyor

    Yaz transfer döneminde Casemiro'yu Manchester United'a gönderen Real Madrid'de, orta sahadan 3 ismin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

    Takımın tecrübeli isimlerinden Luka Modric'le birlikte Toni Kross ve Dani Ceballos, Madrid ekibiyle sözleşme yenilemezse sezon sonunda serbest kalacak.


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