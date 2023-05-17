Real Madrid'den rekor bonservis! Jude Bellingham bombası Real Madrid, Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jude Bellingham için 100 milyon euroyu gözden çıkardı.

Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve Barcelona'nın gerisinde kalan Real Madrid, transfer çalışmalarına başladı.

Bild'in haberine göre İspanyol devi, Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham ile resmi görüşmelere başladı.

Haberde Real Madrid'in, yıldız orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund'a 100 milyon euronun biraz üzerinde bonservis ücreti ve bonusları kapsayan bir teklif yaptığı belirtildi.

42 maçta 14 gol 7 asist

Real Madrid CEO'su Jose Angel Sanchez'in, bu hafta Jude Bellingham transferini bitirmek için Dortmund'a hareket edeceği aktarıldı. Real Madrid'in, Bellingham transferini hızlı bir şekilde bitirmek istediği belirtildi.

Borussia Dortmund formasıyla bu sezon 42 maça çıkan İngiliz oyuncu 14 gol, 7 asistlik performans sergiledi.