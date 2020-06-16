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    Real Valladolid, Javi Sanchez'i transfer etti

    La Liga takımlarından Real Valladolid, sezon başında Real Madrid'den bir yıllığına kiraladığı Javi Sanchez'i kadrosuna kattı.
    • AA
    • 16.06.2020 - 17:48
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    Real Valladolid, Javi Sanchez'i transfer etti

    Real Valladolid'den yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden bu sezon yalnızca 2 maç oynayabilen Javi Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

    Real Madrid altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giydi.

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