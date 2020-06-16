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- Real Valladolid, Javi Sanchez'i transfer etti
Real Valladolid, Javi Sanchez'i transfer etti
La Liga takımlarından Real Valladolid, sezon başında Real Madrid'den bir yıllığına kiraladığı Javi Sanchez'i kadrosuna kattı.
- AA
- 16.06.2020 - 17:48
Real Valladolid'den yapılan açıklamaya göre, sakatlığı yüzünden bu sezon yalnızca 2 maç oynayabilen Javi Sanchez ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Real Madrid altyapısından yetişen 23 yaşındaki stoper, İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın formasını da giydi.