Rebocho, Beşiktaş'tan ayrıldı

Beşiktaş Kulübü, gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan sol bek oyuncusu Pedro Rebocho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın ilk ayrılık gerçekleşti...

Sezon başında Fransa'nın Guingamp takımından kiralanan Portekizli futbolcu Pedro Rebocho, siyah-beyazlı takıma veda etti.

Sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki futbolcu, gelecek sezonun kadro planlamasında yer almadığı için şimdiden takımdan ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"BAŞARILAR DİLERİZ"

"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı. Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."