Ribery: Gerekli kararları alacağız

Fransız yıldız, Frank Ribery'nin geçtiğimiz günlerde evi soyulmuştu. Ribery, yaşadığı talihsiz olay sonrasında ailesinin İtalya'daki güvenliğinden endişe duyduğunu söylerken, ayrılık sinyalleri verdi.

Kariyerini Fiorentina'da sürdüren Franck Ribery, Parma ile deplasmanda oynadıkları maç esnasında evinin soyulmasıyla adeta şok yaşadı.

Deneyimli oyuncunun Floransa'daki evinin güvenlik kamerası sisteminin etkisiz hale getirildikten sonra soyulduğu belirlenirken, eve giren hırsızların iki lüks saat, 10 adet çanta ve evde bulunan mücevherleri çaldıkları kaydedildi.

Soygun sırasında ailesi Münih'te olan Ribery, sosyal medya hesabından evinin son durumunu da paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

''BUNDAN SONRA BURAYA NASIL GÜVENEBİLİRİZ?''

37 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise, "Parma karşısında aldığımız galibiyet sonrasında evime döndüm. Bu 'ev', Münih'te geçirdiğim güzel yıllar sonrasında kariyerimi sürdürmeye karar verdiğim İtalya'da. Eve geldiğimde gördüğüm manzara buydu... Eşimin birçok eşyası çalındı ama bunlar hiç önemli değil. Beni şoke eden şey, kendimi çıplakmışım gibi hissetmem. Bu his geçmiyor, bunu kabul edemiyorum! Tanrıya şükürler olsun ki eşim ve çocuklarım Münih'te güvendeler. Ama bundan sonra buraya nasıl güvenebiliriz? Bugünden sonra nasıl iyi hissedebiliriz? Ben paranın peşinde değilim. Her zaman tutkum olan topun peşinden koştum ama ailem benim için her zaman önce gelir. Gerekli kararları alacağız." ifadelerini kullandı.