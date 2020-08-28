Dolar
7.3435
-0.1848%
Euro
8.7175
0.1884%
Altın
1945.45
0.8214%
Borsa
1108.93
0%
G. Altın
458.613
0.5992%
Bitcoin
84048.11
0.7797%
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Ricardo Quaresma Altay ile anlaştı

    Ricardo Quaresma Altay ile anlaştı

    Kasımpaşa ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayan Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig takımlarından Altay ile büyük oranda anlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2020 - 08:48
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ricardo Quaresma Altay ile anlaştı

    Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig'e gidiyor.

    QUARESMA ALTAY İLE ANLAŞTI

    Bu sezon Süper Lig hasretine son vermek isteyen İzmir ekibi Altay'ın futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok ile görüşen Ricardo Quaresma, teklifi kabul ederek siyah-beyazlı takım ile anlaştı.

    Ricardo Quaresma Altay ile anlaştı #1

    BOZOK GÖRÜŞMEYİ AÇIKLADI

    Bozok, yaptığı açıklamada, "Ricardo Quaresma transferinin 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu İzmir'i sevdi." ifadelerini kullanarak taraftarına müjdeyi vermişti.

    Beşiktaş'ta maç seçtiği yönünde eleştirilere maruz kalan Quaresma, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla  da istikrarsız bir görüntü çizmişti. 36 yaşındaki Portekizli, 27 maçta sadece 4 gol atabilirken, asist katkısı veremedi.

    Görüş Bildir