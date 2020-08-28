Ricardo Quaresma Altay ile anlaştı

Kasımpaşa ile yollarını ayırdıktan sonra kulüp arayan Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig takımlarından Altay ile büyük oranda anlaştı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, TFF 1. Lig'e gidiyor.

QUARESMA ALTAY İLE ANLAŞTI

Bu sezon Süper Lig hasretine son vermek isteyen İzmir ekibi Altay'ın futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok ile görüşen Ricardo Quaresma, teklifi kabul ederek siyah-beyazlı takım ile anlaştı.

BOZOK GÖRÜŞMEYİ AÇIKLADI

Bozok, yaptığı açıklamada, "Ricardo Quaresma transferinin 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu İzmir'i sevdi." ifadelerini kullanarak taraftarına müjdeyi vermişti.

Beşiktaş'ta maç seçtiği yönünde eleştirilere maruz kalan Quaresma, geçen sezon Kasımpaşa formasıyla da istikrarsız bir görüntü çizmişti. 36 yaşındaki Portekizli, 27 maçta sadece 4 gol atabilirken, asist katkısı veremedi.