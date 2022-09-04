Rıdvan Dilmen'den Çağlar Söyüncü iddiası

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü için, Rıdvan Dilmen Atletico Madrid'le anlaştığını açıkladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, yeni isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Son olarak Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü'yü gündemine alan sarı kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Çağlar Söyüncü'nün gelecek sezon için Atletico Madrid ile anlaştığını söyledi.

"Kulübede yatacağına Türkiye'ye kiralanabilir"

Dilmen yaptığı açıklamada, "Çağlar Söyüncü gelecek sezon için Atletico Madrid ile anlaşmış. Bir yıl kulübede yatacağına Türkiye'ye kiralanabilir." ifadelerini kullandı.

Bu arada Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde yıldız oyuncunun kiralanması için Leicester City ile görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.