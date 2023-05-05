Roberto Firmino, Galatasaray'ın yaptığı teklifi değerlendiriyor Liverpool'un yıldız futbolcusu Roberto Firmino, Galatasaray'ın yaptığı transfer teklifini değerlendirme kararı aldı.

Süper Lig'de lider durumda yer alan Galatasaray'da, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlanıldı. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Mauro Icardi'nin yanına forvet bölgesine bir başka yıldızı gündemine almıştı.

Sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Roberto Firmino'yu transfer etmek isteye sarı-kırmızılı takıma sevindiren bir haber geldi.

Galatasaray tüm şartları zorlayacak

Fichajes'te yer alan habere göre birçok kulüpten transfer teklifini masasında bulunduran Roberto Firmino, Galatasaray'ın teklifini değerlendirmeye aldı.

Haberde, oyuncunun bonservis ücretinin olmamasının avantaj olduğu ifade edilirken, Liverpool'un oyuncuya ödediği yüksek maaşa yakın bir para teklif edilmesinin Galatasaray'ı zorlayabileceği ifade edildi.

Sarı-kırmızılıların, oyuncu için tüm şartları seferber edeceği ve transferi tamamlamak için girişimlerini sürdüreceği de aktarıldı.

2015'den bu yana Liverpool'da

2015 senesinden beri İngiliz temsilcisinde oynayan Roberto Firmino, Liverpool ile birçok kupa kazandı. 31 yaşındaki forvet, bu sezon 33 maçta oynadı ve 11 gol kaydetti.