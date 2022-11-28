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    Roma'dan Çağlar Söyüncü'ye kanca

    Roma'dan Çağlar Söyüncü'ye kanca

    Sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi sona erecek olan milli stoper Çağlar Söyüncü, için sürpriz bir iddia gündeme geldi. 26 yaşındaki futbolcunun yeni takımının Roma olacağı söylendi.
    • 28.11.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 17:36
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    Kariyerine İngiltere Premier Lig'de Leicester City formasıyla devam eden milli oyuncu Çağlar Söyüncü, İngiltere'ye veda etmeye hazırlanıyor. Başarılı oyuncu hakkında çıkan iddialara bir yenisi daha eklendi.

    Sözleşmesini uzatmadığı için kadroda yer verilmeyen Çağlar'ın yeni durağı için son iddia ise İtalya'dan geldi.

    İtalyan basını Roma'ya transfer olcağını söyledi

    İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çağlar Söyüncü'nün bir sonraki durağının İtalya olabileceği vurgulandı.

    Roma dan Çağlar Söyüncü ye kanca #1

    Roma FFP kuralları nedeniyle Çağlar'ı transfer etmek istiyor

    Stoper arayışlarına devam eden Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, 26 yaşındaki Çağlar Söyüncü'yü takibe aldığı iddia edilirken, FFP kuralları sebebiyle Çağlar'ın uygun bir transfer olacağı da belirtildi.

    Roma dan Çağlar Söyüncü ye kanca #2

    Bu sezon yalnızca 2 maça çıktı

    Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla yalnızca 2 resmi maça çıktı. Premier Lig'de bir maçta 72 dakika ve Carabao Cup'ta da bir maçta 90 dakika görev yaptı.

    Roma dan Çağlar Söyüncü ye kanca #3


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