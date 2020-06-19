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    Roman Burki, 2023'e kadar Dortmund'da

    Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, kaleci Roman Burki'nin sözleşmesini yeniledi.
    • AA
    • 19.06.2020 - 16:56
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    Roman Burki, 2023'e kadar Dortmund'da

    Borussia Dortmund Kulübü, 29 yaşındaki İsviçreli milli file bekçisi Roman Bürki'nin 2021'de bitecek kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

    Bürki, Almanya'nın Freiburg takımında oynadıktan sonra 2015'te Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

    206 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Takımıyla şu ana kadar 206 resmi maça çıkan Bürki, bunların 75'inde kalesini gole kapattı.

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