Romelu Lukaku arkadaşlarıyla vedalaştı

İtalyan basınına göre Romelu Lukaku, Chelsea'deki takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Belçikalı golcünün Stamford Bridge macerası bir kez daha son buluyor.

Romelu Lukaku'nun Chelsea ile ikinci birlikteliği de sona ermek üzere.

Sezon başında Inter'den 85 milyon euroya transfer edilen Romelu Lukaku, kariyerinin ikinci Chelsea imzasını atmış ancak büyük beklentilere rağmen performansıyla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

Calciomercato'ya göre, Chelsea ile yol ayrımında olan Lukaku, takım arkadaşlarına şimdiden veda etti.

INTER İSTİYOR

Lukaku gelecek sezon yeniden Inter forması giyebilir. Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, yeni sezonda kadroda devrim yapmayı düşünüyor.

Correa, Alexis Sanchez ve Barella'nın İtalyan devinden ayrılığı gündemde. Lukaku'yu transfer etmek isteyen lacivert-siyahlılar, Lautaro Martinez'i de satarsa Juventus ile sözleşmesi bitecek Paulo Dybala'yı da bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Chelsea formasıyla 32 maçta 10 gol kaydeden 28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Serie A şampiyonluğu yaşadığı Inter'de 44 maçta 30 gol ve 11 asistlik performans sergilemişti.