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    Ronaldo takasta önerildi, Juventus reddetti

    Manchester United'ın Portekizli süper yıldızı Ronaldo'nun, Rabiot ile takasta kullanılmak istendiği ancak İtalyan kulübü Juventus'un bunu reddettiği iddia edildi.
    • 12.08.2022 - 14:53
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    Ronaldo takasta önerildi, Juventus reddetti

    Manchester United'da bu yaz transfer döneminin en merak edilen konusu Cristiano Ronaldo'nun ayrılıp ayrılmayacağı oldu.

    Rai Sport'un haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından Rabiot transferinde anlaşmaya dahil edilmek istendi. Ancak İtalyan devi Juventus bu öneriyi reddetti.

    Yine haberde yer alan bilgiye göre; 37 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Jorge Mendes, teklif reddedilmiş olmasına rağmen, Juventus temsilcilerini aramaya devam ediyor.

    Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmek istediği biliniyor.

    Ronaldo takasta önerildi, Juventus reddetti #1

    Florentino Perez'in tepkisi gündem oldu

    Diğer taraftan Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, Ronaldo'yu yeniden transfer etmesini isteyen bir taraftara verdiği cevap gündem oldu.

    Sosyal medyada paylaşılan videoda taraftarın Perez'e; "Başkanım, Cristiano'yu alın." dediği duyulurken; Başkan Perez'in cevabı ise; "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında." oldu.

    Portekizli oyuncu, 2018-2021 yılları arasında Juventus formasını giymişti. Siyah-Beyazlılar'da 134 maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmalarda takımı adına 101 gol ve 22 asist kaydetmişti.


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