Ruslar Vida'nın peşinde

Beşiktaş yönetimi, yıllık ücretinde indirime yanaşmayan Vida ile yollarını ayırmak istiyor. Hırvat stopere, Rus kulüplerinin ilgisi bulunuyor.

Kötü olan kulüp ekonomisinin üstüne koronavirüs salgını da eklenince iyice çıkmaza giren Beşiktaş yönetimi, geçtiğimiz günlerde "Bırakmam Seni" sloganıyla bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Taraftarlarından para toplayarak biraz olsun nefes almak isteyen siyah-beyazlılarda, Vida krizi yaşanıyor.

3 milyon euroluk maaşıyla takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoperin ücretinde indirime gitmek istemediği, bu yüzden de yönetimle arasının açıldığı öğrenildi.

YOLLAR AYRILABİLİR

Başkan Ahmet Nur Çebi, performansı iyice düşen 31 yaşındaki oyuncuyla yolları ayırmayı planlasa da kararı Vida verecek.

RUSLAR İSTİYOR

Rus kulüplerinin tecrübeli defans oyuncusunun peşinde olduğu belirtilirken, Beşiktaş ile 2022 yılına kadar kontratı bulunan Vida'nın, bu sözleşmeyi bırakıp gitmesi zor bir ihtimal olarak gözüküyor.

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